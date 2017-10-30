У Норвегії засудили 17-річного росіянина, затриманого з бомбою
Суд в Осло засудив до дев’яти місяців ув’язнення 17-річного росіянина, якого у квітні затримали із саморобним вибуховим пристроєм.
Про це повідомляє NRK.
За версією слідства, хлопець ймовірно планував влаштувати вибух біля однієї зі станцій столичного метро, де його й затримали у квітні.
Захист росіянина стверджує, що він не планував терористичний акт, а ніс вибуховий пристрій до лісу, де планував лише випробувати його.
Обвинувачення просило ув’язнити росіянина до двох років за гратами, однак суддя виніс значно м’якший вирок – 9 місяців за зберігання вибухових речовин.
Телекомпанія NRK раніше повідомляла, що підозрюваний висловлював підтримку в соцмережах терористичному угрупованню "Ісламська держава". Зокрема, лайками під фото одного з найодіозніших діячів цієї організації - Мохаммеда Емвазі.