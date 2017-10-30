В Норвегии посадили 17-летнего россиянина, задержанного с бомбой

Суд в Осло приговорил к девяти месяцам заключения 17-летнего россиянина, которого в апреле задержали с самодельным взрывным устройством.

Об этом сообщает NRK.

По версии следствия, парень вероятно планировал устроить взрыв у одной из станций столичного метро, ​​где его и задержали в апреле.

Защита россиянина утверждает, что он не планировал террористический акт, а нес взрывное устройство в лес, где планировал только испытать его.

Обвинение просило заключить россиянина до двух лет за решеткой, однако судья вынес значительно более мягкий приговор - 9 месяцев за хранение взрывчатых веществ.

Телекомпания NRK ранее сообщала, что подозреваемый выражал поддержку в соцсетях террористической группировке "Исламское государство". В частности, ругательствами под фото одного из самых одиозных деятелей этой организации - Мохаммеда Емвази.

Европейская правда