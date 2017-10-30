Інспекторка ДФС, яку спіймали з хабарем у туалеті, відбулася штрафом

Львівський суд призначив 25,5 тис. грн штрафу податковому інспектору обласного управління ДФС Ользі Кокотко за отримання 100 тис. грн хабара.

Про це повідомляють "Наші гроші. Львів".

За інформацією видання, відповідну ухвалу прийняв Сихівський районний суд Львова. Він визнав, що старший інспектор Личаківської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області Ольга Кокотко отримала 100-тисячний хабар за вплив на те, щоб її податкова не призначила перевірку та штрафи стосовно підприємства.

Суд вирішив, що, окрім сплати штрафу, Кокотко протягом 3 років заборонено обіймати посади в органах ДФС, державної влади та місцевого самоврядування.

Як повідомляється, 39-річна Кокотко вимагала у фізичної особи-підприємця хабар за неприйняття рішень про проведення податкової перевірки порушень, пов’язаних з перевищенням річного порогу доходів у 1,5 млн грн.

Через бухгалтера вона повідомила підприємцю, що йому загрожують найсуворіші штрафні санкції, зокрема, анулювання свідоцтва платника єдиного податку та накладення штрафних санкцій у розмірі близько 800 тис. грн.

Пізніше Кокотко підтвердила погрози вже при особистій зустрічі з підприємцем і заявила, що цього можна уникнути лише за умови передачі їй 100 тис. грн.

15 серпня 2017 року бухгалтерка підприємця передала зазначену суму інспекторці. За вказівкою Кокотко, вона поклала гроші на підлогу у туалеті та вийшла з нього.

З тексту вироку відомо, що ці 100 тис. грн були власністю управління СБУ у Львівській області.

У вересні Кокотко погодилася укласти угоду зі слідством про визнання її винуватості, та її дії перекваліфікували на значно м’якшу статтю Кримінального кодексу. Тобто спочатку їй загрожувало позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а після перекваліфікації – покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Після отримання вироку грошові активи, які декларувала Кокотко, зникли. 17 жовтня вона подала до НАЗК електронну декларацію "перед звільненням", а після вироку, 23 жовтня – виправлену декларацію. У першій вона вказала 215 тис. грн на рахунках у банку. Натомість у виправленій – ніяких грошових активів вона вже не має.

Водночас у поданій навесні цього року своїй електронній декларації за 2016 рік Ольга Кокотко вказала 250 тис. грн готівкою та 200 тис. грн на рахунках у банку. Машина та будинок, на які суд накладав арешт, залишилися у її власності.