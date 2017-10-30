Инспектор ГФС, которую поймали со взяткой в туалете, отделалась штрафом

Львовский суд назначил 25,5 тыс. грн штрафа налоговому инспектору областного управления ГФС Ольге Кокотко за получение 100 тыс. грн взятки.

Об этом сообщают "Наші гроші. Львів".

По информации издания, соответствующее решение принял Сиховский районный суд Львова. Он признал, что старший инспектор Лычаковской ОГНИ управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственно фискальной службы во Львовской области Ольга Кокотко получила стотысячную взятку за влияние на то, чтобы ее налоговая не назначила проверку и штрафы в отношении предприятия.

Суд решил, что, кроме уплаты штрафа, Кокотко в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах ГФС, государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщается, 39-летняя Кокотко требовала у физического лица-предпринимателя взятку за непринятие решений о проведении налоговой проверки нарушений, связанных с превышением годового порога доходов в 1,5 млн грн.

Через бухгалтера она сообщила предпринимателю, что ему угрожают суровые штрафные санкции, в частности, аннулирование свидетельства плательщика единого налога и наложение штрафных санкций в размере около 800 тыс. грн.

Позже Кокотко подтвердила угрозы уже при личной встрече с предпринимателем и заявила, что этого можно избежать только при условии передачи ей 100 тыс. грн.

15 августа 2017 года бухгалтер предпринимателя передала указанную сумму инспектору. По указанию Кокотко, она положила деньги на пол в туалете и вышла из него.

Из текста приговора следует, что эти 100 тыс. грн были собственностью управления СБУ во Львовской области.

В сентябре Кокотко пошла на соглашение со следствием о признании ее виновности, и ее действия переквалифицировали на значительно более мягкую статью Уголовного кодекса. То есть сначала ей грозило лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а после переквалификации - наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

После оглашения приговора денежные активы, которые декларировала Кокотко, исчезли. 17 октября она подала в НАПК электронную декларацию "перед увольнением", а после приговора, 23 октября - исправленную декларацию. В первой она указала 215 тыс. грн на счетах в банке. Зато в исправленной - никаких денежных активов она уже не имеет.

В то же время в поданной весной этого года электронной декларации за 2016 Ольга Кокотко указала 250 тыс. грн наличными и 200 тыс. грн на счетах в банке. Машина и дом, на которые суд накладывал арест, остались в ее собственности.