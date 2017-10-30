Путін поскаржився, що у росіян відбирають "біологічний матеріал"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що іноземці збирають у Росії біологічний матеріал місцевого населення.

Про це він повідомив у понеділок на засіданні Ради з прав людини, пише "Газета.ru".

Директор "Російського громадського інституту виборчого права" Ігор Борисов повідомив Путіну, що якісь іноземні сили нібито "фіксують образи" громадян, які прийшли на вибори.

"З приводу того, що образи наших громадян, виборців збирають і якось використовують. Образи – гаразд, а ви знаєте, що біологічний матеріал збирається по всій країні? Причому, у різних етносів і людей, які проживають у різних географічних точках Російської Федерації. Ось питання - ось це навіщо робиться", - сказав у відповідь на це Путін.

Він додав, що така діяльність ведеться "цілеспрямовано і професійно".

"Ми такий ось об'єкт дуже великого інтересу", - зробив висновок президент.