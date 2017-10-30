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Путин пожаловался, что у россиян отбирают "биологический материал"

Понедельник, 30 октября 2017, 16:53

Президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцы собирают в России биологический материал местного населения.

Об этом он сообщил в понедельник на заседании Совета по правам человека, пишет "Газета.ru".

Директор "Российского общественного института избирательного права" Игорь Борисов сообщил Путину, что некие иностранные силы якобы "фиксируют образы" граждан, пришедших на выборы.

"По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собирают и как-то используют. Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается", — сказал в ответ на это Путин.

Он добавил, что такая деятельность ведется "целенаправленно и профессионально".

"Мы такой вот объект очень большого интереса", — сделал вывод президент.

Темы: ПутинРосcия
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