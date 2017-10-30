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Україна в ООН закликала підтримати суд, який розслідує агресію РФ

Понеділок, 30 жовтня 2017, 23:02

Україна закликає ООН посилити підтримку Міжнародного кримінального суду у розслідуванні агресії РФ на Донбасі і в Криму.

Про це на пленарному засіданні Генасамблеї ООН заявив заступник глави МЗС України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Ми знаємо, як важко без співпраці з МКС притягнути до відповідальності тих, хто здійснює найбільш серйозні злочини. У цьому зв'язку ми переконані, що міжнародне співтовариство повинно збільшити підтримку зусиль МКС у боротьбі з безкарністю та забезпечення права на справедливість для всіх жертв таких злочинів", – наголосив Кислиця. 

"Ми особливо цінуємо попередні висновки Офісу прокурора МКС, в яких зазначається, що міжнародний збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією розпочався, коли Росія розгорнула свої збройні сили на українській території, а також, що до нинішнього стану окупації продовжує застосовуватися міжнародне право, яке регулює відносини в міжнародних збройних конфліктах", – підкреслив дипломат.

Як відомо, раніше Україна закликала ООН оперативно реагувати на пропаганду та фальсифікації РФ.

Теми: УкраїнаООНРосія
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