Украина в ООН призвала поддержать суд, который расследует агрессию РФ

Украина призывает ООН усилить поддержку Международного уголовного суда в расследовании агрессии РФ на Донбассе и в Крыму.

Об этом на пленарном заседании Генассамблеи ООН заявил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Мы знаем, как трудно без сотрудничества с МКС привлечь к ответственности тех, кто совершает наиболее серьезные преступления. В этой связи мы убеждены, что международное сообщество должно увеличить поддержку усилий МКС в борьбе с безнаказанностью и обеспечения права на справедливость для всех жертв таких преступлений", – подчеркнул Кислица.

"Мы особенно ценим предварительные выводы Офиса прокурора МУС, в которых указывается, что международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией начался, когда Россия развернула свои вооруженные силы на украинской территории, а также, что до нынешнего состояния оккупации продолжает применяться международное право, регулирующее отношения в международных вооруженных конфликтах", – подчеркнул дипломат.

Как известно, ранее Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации РФ.