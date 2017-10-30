Ракетні комплекси Patriot з`являться у Польщі у 2019 році – Мацеревич
Понеділок, 30 жовтня 2017, 23:55
Польський уряд планує розмістити перші американські ракетні комплекси Patriot протягом двох найближчих років.
Про це заявив міністр оборони країни Антоні Мацеревич, передає "Польське Радіо".
"Це реальний термін, який випливає з останніх переговорів між Польщею і компанією Raytheon про постачання цього обладнання. Поставки комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією, а також підтримки цих переговорів президентом США Дональдом Трампом. Згідно з підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів Patriot будуть розділені на два етапи", – наголосив міністр.
Як відомо, раніше до Польщі прибули перші одиниці американських високоточних крилатих ракет Jassm Extended Range.