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Ракетные комплексы Patriot появятся в Польше в 2019 году – Мацеревич

Понедельник, 30 октября 2017, 23:55

Польское правительство планирует разместить первые американские ракетные комплексы Patriot в течение двух ближайших лет.

Об этом заявил министр обороны страны Антони Мацеревич, передает "Польское радио".

"Это реальный срок, который следует из последних переговоров между Польшей и компанией Raytheon о поставках этого оборудования. Поставки комплексов Patriot является результатом ускорения переговоров с американской администрацией, а также поддержки этих переговоров президентом США Дональдом Трампом. Согласно подписанному в июле меморандуму, поставки ракетных комплексов Patriot будут разделены на два этапа ", подчеркнул министр.

Как известно, ранее в Польшу прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range.

Темы: Польша
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