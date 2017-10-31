Франція скасовує режим надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану, прийнятий Парижем у листопаді 2015 року, припинить дію 1 листопада 2017 року.

Про це повідомляє France Info.

Рішення про скасування надзвичайного стану регулюється новим законом про внутрішню безпеку та боротьбу з тероризмом, який президент Еманюель Макрон підписав у понеділок, 30 жовтня.

"Цей закон дає нам можливість скасувати режим надзвичайного стану починаючи з 1 листопада, разом з цим документ повністю забезпечує умови безпеки наших громадян", - заявив Макрон.

Новий закон дозволяє представникам поліції обшукувати будинки підозрілих осіб, блокувати райони за підозрами в намірах здійснення терактів, відмовляти в проведенні масових акцій та закривати церкви і мечеті до з'ясування ситуації безпеки.

Після підписання президентом закон набуде чинності з вівторка, 31 жовтня.