Франция отменяет режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения, принятый Парижем в ноябре 2015 года, прекратит действие 1 ноября 2017.

Об этом сообщает France Info.

Решение об отмене чрезвычайного положения регулируется новым законом о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, который президент Эмманюэль Макрон подписал в понедельник, 30 октября.

"Этот закон дает нам возможность отменить режим чрезвычайного положения 1 ноября, вместе с этим документ полностью обеспечивает условия безопасности наших граждан", - заявил Макрон.

Новый закон позволяет представителям полиции обыскивать дома подозрительных лиц, блокировать районы по подозрениям в намерениях совершения терактов, отказывать в проведении массовых акций и закрывать церкви и мечети до выяснения ситуации безопасности.

После подписания президентом закон вступит в силу со вторника, 31 октября.