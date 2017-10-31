"Мемориал" опубликовал новый список политзаключенных РФ - 117 человек

Российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в России.

Об этом сообщает официальный сайт центра.

Правозащитники отмечают, что большинство осужденных - мусульмане, которых обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мемориал" подчеркивает, что среди политических заключенных много украинцев: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих и другие.

Также сообщается, что в прошлогоднем списке было 102 человека.