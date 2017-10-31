Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мемориал" опубликовал новый список политзаключенных РФ - 117 человек

Вторник, 31 октября 2017, 03:59
Мемориал опубликовал новый список политзаключенных РФ - 117 человек

Российский правозащитный центр "Мемориал" обновил список политзаключенных в России.

Об этом сообщает официальный сайт центра.

Правозащитники отмечают, что большинство осужденных - мусульмане, которых обвинили в причастности к запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мемориал" подчеркивает, что среди политических заключенных много украинцев: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих и другие.

Также сообщается, что в прошлогоднем списке было 102 человека.

Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
В России министр здравоохранения призвал женщин "рожать, а не заниматься карьерой" - СМИ
Россия не признает свою хрупкость: раскол в армии реален, а потери ужасны - Уоллес
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: