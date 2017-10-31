Доба в АТО: 10 обстрілів, один боєць травмований

За минулу добу, 30 жовтня, окупанти 10 разів порушили перемир’я - один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У районі проведення АТО минула доба завершилась без суттєвих змін в обстановці. Увечері російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили інтенсивність обстрілів наших позицій, проте повного дотримання режиму тиші вздовж лінії розмежування не було", - йдеться у заяві.

На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків.

На Маріупольському напрямку, близько 21 години, ворог застосовував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, проросійські найманці випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по оборонцях Трьохізбенки.

Сили АТО 7 разів застосовували піхотне озброєння на ураження противника.