Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 10 обстрелов, один боец ​​травмирован

Вторник, 31 октября 2017, 05:21
Сутки в АТО: 10 обстрелов, один боец ​​травмирован

За прошедшие сутки, 30 октября, оккупанты 10 раз нарушили перемирие - один боец ​​ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В районе проведения АТО минувшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было", - говорится в заявлении.

На Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевки и Пескам.

На Мариупольском направлении, около 21 часа, враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Огнем наши военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

На Луганском направлении, в очередной раз нарушая договоренности об отводе вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, пророссийские наемники выпустили 6 мин калибра 120 миллиметров по защитникам Трехизбенки.

Силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника.

Темы: АТОДонбассбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: