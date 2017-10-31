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У Росії затримали екс-керівника ДУСі Бакая

Вівторок, 31 жовтня 2017, 11:19

У російській столиці затримали колишнього керівника Державного управління справами та голову НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая.

Цю інформацію, яку раніше поширила ТСН, "Українській правді" підтвердив співрозмовник в оточенні Бакая.

За його словами, екс-чиновника в сусідній країні звинувачують у шахрайстві.

За даними ТСН, разом із Бакаєм у Москві були затримані його бухгалтер та помічник Костянтин. У вівторок помічника та бухгалтера відпустили зі слідчого ізолятора, а сам Бакай залишився під вартою.

Згідно з повідомленням, колишнього високопосадовця звинувачують у тому, що він оманним шляхом заволодів фінансами сторонніх осіб. На нього є 10 заяв від ошуканих, і серед них заява від російського мільярдера Алішера Усманова, який нібито позичив Бакаю 9 мільйонів доларів.

 
Ігор Бакай
Фото: 24tv.ua

Повідомляється, що останнім часом Бакай жив то в Об'єднаних Арабських Еміратах, то в Росії, і постійно позичав гроші у знайомих.

Як відомо, колишній чиновник після відставки обвинувачувався в перевищенні влади й зловживанні службовим становищем, він з родиною втік до Росії наприкінці 2004 року, де 2005 року отримав громадянство.

В Україні Бакая оголосили в розшук.

Бакай підозрювався в незаконному продажі майнових комплексів готелів "Дніпро" та "Україна", а також нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".

Крім того, його й інших службових осіб ДУСі підозрювали у безоплатному використанні авіатехніки підприємства "Україна" на суму понад 1 млн грн.

Були й менш серйозні обвинувачення, як наприклад, у тому, що в 2003-2004 роках Бакай видав розпорядження про виділення квартир своїм заступникам з перевищенням житлових норм.

З приходом до влади Януковича Бакая виправдали, всі справи проти нього було закрито судом.

У Росії Бакай займається бізнесом "за декількома напрямами". Причому, як з'ясовували журналісти, поки в Україні тривали слідчі дії щодо нього, операції проводились через його дружину.

Українська правда

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Теми: РосіяБакай
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