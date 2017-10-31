Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі затримали лідера опозиції, який збирався до України

Вівторок, 31 жовтня 2017, 12:15

У Мінську затримали лідера білоруської опозиції Миколу Статкевича. Наступного дня він планував візит до Києва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на його дружину Марину Адамович.

За її словами, правоохоронці затримали Статкевича дорогою додому 30 жовтня ввечері. Це відбулося через день після його участі у мітингу пам’яті жертв сталінських репресій перед будівлею білоруського КДБ.

Наступного дня опозиціонер мав запланований візит до Києва, де очікувався його виступ на сесії Парламентської асамблеї Euronest – форуму парламентів країн-учасниць "Східного партнерства".

Офіційно про причини затримання й місце утримання чоловіка дружині не повідомляли.

Микола Статкевич
Микола Статкевич
Фото: udf.by

Як відомо, за останні 10 місяців Статкевич провів у в’язниці 34 доби. Це вже шосте затримання політика цього року.

У 2010 році Статкевич балотувався на виборах голови держави на противагу авторитарному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку.

Лукашенко, який править у Білорусі від 1994 року, був переобраний на тих виборах, які критики назвали сфальсифікованими.

Статкевича заарештували після участі у демонстрації, учасники якої протестували проти результатів президентських виборів. Він провів у в’язниці 5 років за звинуваченням у організації масових заворушень.

Теми: Білорусьопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Білорусь
В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі
ЄС запровадив санкції проти пропагандистів, суддів і тюремників режиму Лукашенка
Польща перекинула ударні гелікоптери до кордону з Білоруссю
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: