Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак рейсом з Росії до Туреччини екстрено сів в Одесі

Вівторок, 31 жовтня 2017, 17:27

Літак Airbus A320 турецьких авіаліній, що виконував рейс із російського аеропорту "Домодєдово" в Туреччину, 31 жовтня ввечері здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє у вівторок у Facebook радник начальника ГУ Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

"На міжнародному авіарейсі турецької авіакомпанії, що прямував з Домодедово (Москва) до Туреччини виникла нештатна ситуація, один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме на розлад у шлунку, та довгий час перебував у приміщені туалету", – розповів він.

"Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира, провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку, знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився міжнародний аеропорт в Одесі", – зазначає Форостяк

За його словами, в аеропорту, до літака А320, що здійснив вдалу посадку, вирушив кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України для огляду підозрілого предмета.

"Через деякий час уже буде зрозуміло, були підстави для тривоги чи ні. Але в будь-якому випадку, зазначу пильність та рішучість турецького екіпажу, молодці", – пише Форостяк.

омери рейсу не вказую з зрозумілих причин, щоб не турбувати родичів чи запобігти можливим негативним наслідкам для компанії перевізника", – додав він.

Українська правда

Теми: авіаРосіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
авіа
Коли відновлять авіаперельоти в Україні? Пояснення
У Росії розбився вертоліт з туристами: 6 загиблих
Білий дім припустив, де можуть відбутися навчання українських пілотів на F-16
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: