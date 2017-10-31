Самолет рейсом из России в Турцию экстренно сел в Одессе

Самолет Airbus A320 турецких авиалиний, выполнявший рейс из российского аэропорта "Домодедово" в Турцию, 31 октября вечером совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса".



Об этом сообщает во вторник в Facebook советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"На международном авиарейсе турецкой авиакомпании, следовавшем из Домодедово (Москва) в Турцию возникла нештатная ситуация, один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно на расстройство в желудке, и долгое время находился в помещении туалета", – рассказал он.



"Экипаж, учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный обзор туалетной кабины и обнаружил в помещении спрятанную подозрительную сумку, находка заставила экипаж прибегнуть к решению совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе", – отмечает Форостяк.



По его словам, в аэропорту, к самолету А320 отправилось кинологическое подразделение Государственной пограничной службы Украины для осмотра подозрительного предмета.



"Через некоторое время уже будет понятно основания для тревоги или нет. Но в любом случае, отмечу бдительность и решимость турецкого экипажа, молодцы", – пишет Форостяк.



"Номера рейса не указываю по понятным причинам, чтобы не беспокоить родственников или предотвратить возможные негативные последствия для компании перевозчика", – добавил он.



Украинская правда