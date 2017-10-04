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10 громадянам Грузії заборонили в’їзд до України після прориву у "Шегинях"

Середа, 4 жовтня 2017, 23:53

Держприкордонслужба ініціювала скасування посвідок на проживання 6 громадянам Грузії, 10 громадянам Грузії було заборонено в’їзд до України.

Про це повідомив на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності перший заступник голови служби Василь Серватюк.

За його словами, це особи, які скоїли правопорушення при перетині кордону України 10 вересня разом із Міхеілом Саакашвілі.

"Ті особи, які ідентифіковані й визнані винними в порушенні порядку перетину держкордону, прибули до підрозділу Держприкордонслужби, на них складені були протоколи, і вони повернулись на територію своєї держави. Відповідно до повноважень ДПСУ, щодо цих осіб за порушення правил перетину держкордону було ухвалене рішення про заборону їм в’їзду на територію України на певний термін", – розповів Серватюк у коментарі Радіо Свобода.

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до України, в супроводі натовпу прихильників прорвавшись через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску "Шегині", не пройшовши прикордонного контролю.

Пізніше силовики заявили, що в сутичках із прихильниками Саакашвілі потерпіли понад 20 прикордонників і працівників поліції.

Держприкордонслужба склала 15 протоколів за ст. 204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону), зокрема протоколи складено щодо 4 українських журналістів, 10 іноземців і щодо самого Саакашвілі.

Крім того, в ДПСУ повідомили, що протоколи про незаконний перетин кордону вручили Юлії Тимошенко і ще двом народним депутатам, імен яких не назвали.

Теми: СаакашвіліПрикордонна службаГрузія
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