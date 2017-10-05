Комітет забракував один із законів щодо Донбасу й ідею з "Мінськом"

Комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони рекомендує парламенту підтримати за основу президентський законопроект щодо реінтеграції Донбасу.

Але робоча група на чолі з Андрієм Левусом має доопрацювати його з правками комітету, зокрема статтю 7 щодо необхідності виконання Мінських угод.

Із такою пропозицією проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях №7163 підтримали більшість членів комітету Сергія Пашинського.

Цей законопроект визначає Росію агресором і окупантом через її поплічників на сході України, а непідконтрольну Києву частину Донецької й Луганської областей – окупованими територіями.

Альтернативний законопроект №7163-1 Оксани Сироїд відхилили, бо він здобув лише 7 голосів.

Крім того, комітет не підтримав і відправив на доопрацювання законопроект №7164, яким президент пропонує продовжити ще на 1 рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

"Цей ганебний законопроект пропонує продовжити федералізацію України", – заявив Юрій Левченко під час розгляду.

Пашинський запропонував внести поправку, що, відповідно до статті 10 згаданого закону (перехідних положень – ред.), особливий порядок самоврядування набуває чинності виключно після виведення всіх незаконних збройних формувань та військової техніки.

Правка "Народного фронту"

Але на підтримку президентського законопроекту за основу та в цілому не вистачило одного голосу.

Один із членів комітету зазначив, що статусу вже 3 роки, після цього "був ДАП" і багато загиблих воїнів.

Дехто пропонував просто замінити 3 роки на 4, тоді як дія чинного закону закінчується 18 жовтня.

Зрештою, із двох альтернатив - повернути президенту чи відхилити – комітет обрав перший.

Альтернативний законопроект №7164-1 Юрія Левченка також не знайшов підтримки.

Доповідав обидва президентські законопроекти секретар комітету Іван Вінник

Олена Рощенко, УП, уточнено

