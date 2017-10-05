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Порошенко виправив і знову подав Раді відхилений закон про Донбас

Четвер, 5 жовтня 2017, 12:08
Порошенко виправив і знову подав Раді відхилений закон про Донбас

Президент Петро Порошенко повернув до Верховної Ради із поправкою законопроект №7164 про продовження дії особливого порядку на Донбасі.

Про це йдеться на сторінці документа на сайті парламенту.

Там зазначається, що 5 жовтня проект закону було відкликано, допрацьовано і знову передано на розгляд комітету ВР з національної безпеки й оборони.

До законопроекту додали пункт про те, що особливий статус окремих районів Донбасу буде продовжено виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, зокрема у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

Як повідомив у коментарі "Українській правді" член комітету Андрій Тетерук, допрацьований варіант закону вже повернуто і комітет збереться знову для його розгляду.

На запитання УП, коли буде засідання цього комітету, Тетерук сказав: "Ми ж всі поки тут, побачимо".

Як повідомлялося, у четвер, 5 жовтня, комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони не підтримав і відправив на доопрацювання законопроект №7164, яким президент пропонує продовжити ще на 1 рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Запропонували внести поправку, що закон набуває чинності виключно після виконання статті 10 цього закону про виведення всіх незаконних збройних формувань та збройної техніки.

Євген Кізілов, Роман Кравець, УП

Теми: ПорошенкозаконодавствоДонбасВерховна Рада
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