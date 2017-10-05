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До будівлі парламенту стягнули додаткові сили правоохоронців

Четвер, 5 жовтня 2017, 16:09

Охорону Верховної Ради посилено додатковими силами Нацгвардії та поліції.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

До будівлі парламенту стягнули близько 200 правоохоронців. Будівля Ради оточена щільним потрійним кільцем.

 

На місці також знаходяться пожежники та медики. Активістів, які мали з'явитись на 16:00 - поки кілька десятків.

 
 
 
 
 

Як відомо, після 16-ї години народні депутати мають розглядати законопроекти щодо реінтеграції Донбасу і стосовно продовження дії закону про спеціальний порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської області.

Як відомо, 5 жовтня близько сотні активістів з прапорами "Свободи", "Національного корпусу" та "Правого сектору" прийшли з пікетом під будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовженні дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Під час перерви у засіданні ВР близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко пояснив, що активісти цієї політсили розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення.

Ельдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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