НФ має дві вимоги до президентського закону про Донбас

Фракція "Народний фронт" вимагає вилучити з президентського законопроекту щодо Донбасу згадку про Мінські домовленості й передбачити фіксацію виведення окупаційних військ із території України.

Про це заявив лідер фракції Максим Бурбак під час обговорення президентського законопроекту №7163 і саме перед тим, як депутати оточили президію й трибуну.

"Вимога №1 фракції "Народного фронту": зараз при обговоренні вилучити абзац перший статті 7-ї і нову редакцію допрацювати до другого читання. Ми не допустимо легалізації незаконних підписів російських найманців під так званими угодами", – сказав він.

"Друга вимога "Народного фронту": ми наполягаємо між першим і другим читанням написати верифікацію або підтвердження факту виведення російських військ", – заявив Бурбак.

"Законопроект №7163 треба й необхідно обов’язково доповнити положенням про те, що факт виведення російських військ, їхніх найманців з окремих районів Донецької й Луганської областей повинен засвідчуватися указом президента, який він підписує лише на основі спільного подання міністра внутрішніх справ та міністра оборони України. Це друга умова нашого голосування за проект у другому читанні", – додав він.

Коли почалися штовханина й галас, Бурбак закликав: "Припиніть зірвання важливого закону для відновлення цілісності – давайте працювати й приймати реальні рішення, а не відпрацьовувати плани Путіна й Росії в цьому залі".

"Якщо ми боремося за відновлення України в повних межах, давайте проголосуємо перше читання з вимогами "Народного фронту": вилучаємо абзац перший 7 статті – і впевнений, вся ця напруга спаде", – сказав Бурбак.

Перед тим з приводу президентського законопроекту висловився секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов та автори двох альтернативних законопроектів – Оксана Сироїд та Юрій Іллєнко.

Турчинов назвав законопроект дуже важливим. Секретар профільного комітету Іван Вінник сказав, що роботу над ним вели практично 3 роки агресії Росії.

Сироїд ("Самопоміч") заявила, що поняття про окупацію без фіксації дати її початку – "порожні слова", а крім того, потрібна прив’язка до Криму.

На її думку, президентський законопроект щодо Донбасу – це повторення харківських угод і будапештського меморандуму.

"Свободівець" Андрій Іллєнко також заявив, що у законі є згадка про Мінські угоди, "написані під диктовку Кремля", а в його законопроекті "прибираємо згадки про ганебні угоди".

"У Резолюції Ради безпеки ООН сказано, що Україна має виконувати Мінські угоди в повному обсязі", – нагадав він, коментуючи правку, внесену комітетом нацбезпеки.

"Давайте не піддаватися на шантаж, не важливо, звідки він іде – зі сходу чи з заходу", – закликав Іллєнко.

Сергій Соболєв із "Батьківщини" також заявив, що резолюцію Радбезу ООН, на яку посилаються в комітеті, готувала Росія, щоб узаконити Мінські угоди.

Під час обговорення Ігор Луценко з "Батьківщини" вніс іще один альтернативний законопроект (№7163-3) – але Ірина Геращенко запропонувала внести правки до другого читання

Олена Рощенко, УП