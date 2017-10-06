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Стало відомо, коли почнуть судити Тимошенко

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 15:24

Призначено дату, час і місце судового засідання в адміністративній справі проти лідера парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє прес-служба Державної судової адміністрації України.

Мостиський районний суд Львівської області почне розгляд справи 2 листопада о 12:00.

Тимошенко звинувачується у незаконному перетині або спробі незаконного перетину державного кордону України.

Засідання буде вести суддя Юрій Білоус.

Як відомо, 22 вересня саме Білоус оштрафував колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на 3,4 тисячі гривень за незаконний перетин кордону.

2 жовтня співробітники Держприкордонслужби вручили Тимошенко адмінпротокол про незаконний перетин держкордону 10 вересня в пункті пропуску "Шегині".

Євген Кізілов, УП

Теми: Тимошенкокордонсуд
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