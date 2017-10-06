Вандала, який розбив монумент героям Небесної сотні, арештували

Суд обрав мірою запобіжного заходу для вандала, який 5 жовтня розтрощив монумент Героям Небесної сотні у центрі Києва, тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це "Українській правді" повідомила речник Прокуратури Києва Надія Максимець.

"Суд задовольнив клопотання прокуратури. Обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 320 тисяч гривень застави", - сказала вона.

Як відомо, серед білого дня 5 жовтня уродженець Луганська у центрі Києва розгромив меморіальні плити героям Небесної сотні.

Його відразу затримали, а пізніше того ж дня повідомили про підозру за ч. 1 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Ірина Балачук, УП