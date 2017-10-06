ЗМІ: З-під Кабміну вкрали авто з документами на ім'я Грановського

З-під Кабміну викрали автомобіль, в якому був ноутбук і сумка з документами на ім'я народного депутата БПП Олександра Грановського.

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на джерела в силових органах.

Згідно з інформацією, крадіжка сталася 5 жовтня.

Повідомляється, що автівка була залишена недалеко від Кабміну з відкритими дверима і не заглушеним двигуном. Невідомі скористалися моментом і вкрали авто.

Було заявлено про крадіжку.

За GPS авто знайшли біля станції метро Петрівка без пошкоджень.

Заявник повідомив, що з автомобіля зникла сумка з документами на ім'я народного депутата Олександра Грановського і ноутбук.

Народний депутат Олександр Грановський – близький соратник депутата Ігоря Кононенка, партнера і друга президента України Петра Порошенка.

Кононенко та Грановський регулярно приїжджають в адміністрацію президента та Службу безпеки України під час зустрічей президента з керівництвом СБУ, зокрема з Василем Грицаком.