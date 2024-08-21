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"Наглядачу за судами" часів Порошенка скасували повідомлення про підозру від НАБУ

Роман Романюк, Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 20:37
Наглядачу за судами часів Порошенка скасували повідомлення про підозру від НАБУ
Олександр Грановський. Фото - Дмитро Ларін, фото УП

Колишній народний депутат Олександр Грановський, якого за часів президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах", виграв Вищий антикорупційний суд і йому скасували повідомлення про підозру від НАБУ про організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн.

Джерело: ухвала Вищого антикорупційного суду, яка є в розпорядженні "Української правди"

Дослівно: "Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016.

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Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 (пʼяти) днів з дня її оголошення".  

 
ухвала Вищого антикорупційного суду, яка є в розпорядженні "Української правди"

Що передувало:

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі".
  • Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.
  • У листопаді 2015 року на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 5% знижкою.
  • Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон.
  • У травні 2016 року Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні.

ГрановськийНАБУсуд
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