"Наглядачу за судами" часів Порошенка скасували повідомлення про підозру від НАБУ
Колишній народний депутат Олександр Грановський, якого за часів президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах", виграв Вищий антикорупційний суд і йому скасували повідомлення про підозру від НАБУ про організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн.
Джерело: ухвала Вищого антикорупційного суду, яка є в розпорядженні "Української правди"
Дослівно: "Скасувати повідомлення про підозру Грановському Олександру Михайловичу від 21.10.2022 у кримінальному провадженні Nº52016000000000380 від 20.10.2016.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 (пʼяти) днів з дня її оголошення".
Що передувало:
21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському за організацію корупційної схеми на 93,3 млн грн на "Одеському припортовому заводі".
Передісторія:
- Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі".
- Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.
- У листопаді 2015 року на ОПЗ проводили обшук у рамках розслідування справи про корупцію при продажі заводом британській компанії Newscope Estates Limited карбаміду на 1,63 млрд гривень із 5% знижкою.
- Тоді у члена правління Одеського припортового заводу Ольги Ткаченко, яку пов'язують із нардепом БПП Олександром Грановським, вилучили телефон.
- У травні 2016 року Солом'янський суд Києва заборонив НАБУ використовувати Viber-переписку Ткаченко як доказ у кримінальному провадженні.