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Справа Одеського припортового: ВАКС відмовив у заочному розслідуванні щодо екснардепа Грановського

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 лютого 2024, 11:17
Справа Одеського припортового: ВАКС відмовив у заочному розслідуванні щодо екснардепа Грановського
Олександр Грановський. фото Дмитра Ларіна, УП

Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро України у проведенні заочного розслідування щодо колишнього народного депутата Олександра Грановського, підозрюваного підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.

Джерело: трансляція засідання суду

Пряма мова судді: "Слідчий суддя постановив відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро... про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні... від 20.10.2016 стосовно Грановського Олександра Михайловича, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України".

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Деталі: Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення.

Мотиви нинішнього рішення суду наразі не відомі. Повний текст ухвали буде оголошено о 17.00 27 лютого.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі". Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.
  • У вересні 2016 року Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.
  • 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод".
  • 7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк заочно арештував екснардепа.

Теми: ГрановськийАнтикорупційний суд
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