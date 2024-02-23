Справа Одеського припортового: ВАКС відмовив у заочному розслідуванні щодо екснардепа Грановського

Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро України у проведенні заочного розслідування щодо колишнього народного депутата Олександра Грановського, підозрюваного підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.

Джерело: трансляція засідання суду

Пряма мова судді: "Слідчий суддя постановив відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро... про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні... від 20.10.2016 стосовно Грановського Олександра Михайловича, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України".

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Деталі: Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення.

Мотиви нинішнього рішення суду наразі не відомі. Повний текст ухвали буде оголошено о 17.00 27 лютого.

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