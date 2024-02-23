Справа Одеського припортового: ВАКС відмовив у заочному розслідуванні щодо екснардепа Грановського
Вищий антикорупційний суд відмовив Національному антикорупційному бюро України у проведенні заочного розслідування щодо колишнього народного депутата Олександра Грановського, підозрюваного підозрюваному в організації злочинної схеми зловживань на Одеському припортовому заводі.
Джерело: трансляція засідання суду
Пряма мова судді: "Слідчий суддя постановив відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Національного бюро... про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні... від 20.10.2016 стосовно Грановського Олександра Михайловича, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України".
Деталі: Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом 5 днів з дня її оголошення.
Мотиви нинішнього рішення суду наразі не відомі. Повний текст ухвали буде оголошено о 17.00 27 лютого.
Передісторія:
- Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі". Журналісти неодноразово фільмували його зустрічі із суддями та прокурорами.
- У вересні 2016 року Грановський заявляв, що не зацікавлений в "Одеському припортовому заводі" і не має впливу на його діяльність.
- 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод".
- 7 грудня 2022 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк заочно арештував екснардепа.