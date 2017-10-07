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ЄСПЛ повторно просить РФ надати дані про лікування Гриба

Субота, 7 жовтня 2017, 02:31

Європейський суд з прав людини повторно просить Росію надати інформацію про стан здоров'я незаконно заарештованого в Росії українця Павла Гриба.

Про це повідомила правозахисниця Євгенія Закревська на сторінці в Facebook з посиланням на лист від ЄСПЛ.

"Європейський суд запрошує українських лікарів до Павла Гриба і хоче отримати їхній висновок про стан його здоров'я перед прийняттям рішення щодо застосування термінових заходів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначила Закревська, ЄСПЛ "повторно просить РФ до 16.10.2017 надати інформацію про лікування, яке отримує Павло Гриб в СІЗО (цього не було в документах РФ, наданих суду) і документацію про стан його здоров'я в друкованому вигляді".

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

У Білорусі не визнають своєї причетності до викрадення хлопця і обурюютьсячерез висловлювання українського МЗС про небезпеку, яку несуть для українців поїздки в Білорусь.

За офіційною інформацією, з 25 серпня він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагаються звинуватити його в тероризмі.

До нього довго не пускали адвоката і українських консулів.

Теми: Росіяполітв'язніукраїнці
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