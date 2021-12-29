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Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок

Середа, 29 грудня 2021, 15:26
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

У справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Олександру Лосю.

Джерело: спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "В апеляційній скарзі просимо скасувати виправдувальний вирок одному з обвинувачених та призначити те покарання, на якому ми наполягали у першій інстанції – 12 років позбавлення волі".

Деталі: Скаргу подано до Київського апеляційного суду. Дата судового засідання ще не призначена.

Що передувало: 2 грудня Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві умисного вбивства Вороненкова і засудив до 12 років позбавлення волі, іншого фігуранта справи - Олександра Лося виправдав.

За версією обвинувачення, Лось та кримінальний авторитет Юрій Василенко, якого також підозрюють у причетності до вбивства Вороненкова, кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою.

Водночас суд пристав на версію захисту Лося, який стверджував, що в дворі будинку, де мешкав Вороненков, обвинувачений перебував з іншої особистої причини.

Передісторія:

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Теми: Вороненковпрокуратура


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