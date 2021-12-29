Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок

У справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова прокуратура подала апеляцію на виправдувальний вирок Олександру Лосю.

Джерело: спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова: "В апеляційній скарзі просимо скасувати виправдувальний вирок одному з обвинувачених та призначити те покарання, на якому ми наполягали у першій інстанції – 12 років позбавлення волі".

Деталі: Скаргу подано до Київського апеляційного суду. Дата судового засідання ще не призначена.

Що передувало: 2 грудня Шевченківський районний суд Києва визнав Ярослава Тарасенка винним у пособництві умисного вбивства Вороненкова і засудив до 12 років позбавлення волі, іншого фігуранта справи - Олександра Лося виправдав.

За версією обвинувачення, Лось та кримінальний авторитет Юрій Василенко, якого також підозрюють у причетності до вбивства Вороненкова, кілька днів орендували квартиру в будинку, де мешкав Вороненков і, на думку обвинувачення, стежили за жертвою.

Водночас суд пристав на версію захисту Лося, який стверджував, що в дворі будинку, де мешкав Вороненков, обвинувачений перебував з іншої особистої причини.

Передісторія:

Вороненкова вбили 23 березня 2017 року, коли він виходив з готелю із своїм охоронцем.

Убивця ексдепутата Держдуми помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду експрезидента Віктора Януковича.

Досудове розслідування у справі завершили у травні 2018 року. На лаві підсудних опинились Олександр Лось та Ярослав Тарасенко. Перший стежив за вбитим, другий виконував роль водія.

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