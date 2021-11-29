Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату

Шевченківський районний суд Києва у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова пішов у нарадчу кімнату: рішення оголосять 1 грудня.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За словами Максимець, у ході дебатів прокурор попросив суд визнати двох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Обвинувачені свою вину не визнають.

Оголошення вироку призначено на 1 грудня 2021 року.

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