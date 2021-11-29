Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату

Понеділок, 29 листопада 2021, 11:05
Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Дмитро Вороненков. фото "Коммерсант"

Шевченківський районний суд Києва у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова пішов у нарадчу кімнату: рішення оголосять 1 грудня.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За словами Максимець, у ході дебатів прокурор попросив суд визнати двох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Обвинувачені свою вину не визнають.

Оголошення вироку призначено на 1 грудня 2021 року.

Читайте також: "Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні"

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Вороненковвбивствосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Вороненков
Вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок
Суд оголосив вирок у справі про вбивство в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова
Суд перейшов до дебатів у справі вбивства Вороненкова
Останні новини
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
Усі новини...
Реклама: