Вбивство Вороненкова: дебати завершено, судді пішли в нарадчу кімнату
Шевченківський районний суд Києва у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова пішов у нарадчу кімнату: рішення оголосять 1 грудня.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП
Деталі: За словами Максимець, у ході дебатів прокурор попросив суд визнати двох обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Дениса Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення та призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.
Крім того, визнати одного з обвинувачених також винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Обвинувачені свою вину не визнають.
Оголошення вироку призначено на 1 грудня 2021 року.
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- Вороненкова вбили 23 березня 2017 року, коли він виходив з готелю із своїм охоронцем.
- Убивця ексдепутата Держдуми помер у лікарні.
- Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду експрезидента Віктора Януковича.
- Досудове розслідування у справі завершили у травні 2018 року. На лаві підсудних опинились Олександр Лось та Ярослав Тарасенко. Перший стежив за вбитим, другий начебто виконував роль водія.