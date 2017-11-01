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Підрив полковника СБУ: в мережі з'явилося фото організатора

Середа, 1 листопада 2017, 12:40

Служба безпеки України опублікувала фотографію людини, яка організувала вбивство полковника СБУ Олександра Хараберюша в Маріуполі у березні цього року.

Знімок на своїй сторінці Facebook показала речниця служби Олена Гітлянська.

 

За її словами, це - бойовик на прізвисько "Ленін", який керує центром спеціальних операцій так званого "МГБ ДНР", створеного під кураторством російських спецслужб.

"Саме ця людина та його підопічні відповідальні за вбивство контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша", - повідомила прес-секретар.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у вчиненні підриву машини Хараберюша.

Вибух автомобіля, в якому перебував Хараберюш, стався 31 березня в Центральному районі Маріуполя на перетині просп. Металургів і вул. Кафайської. Сам Хараберюш, який займав посаду заступника начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ, загинув на місці.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що правоохоронці близькі до розкриття низки резонансних убивств, крім підриву журналіста Павла Шеремета.

Українська правда

Теми: терактвбивствоМаріупольСБУ
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