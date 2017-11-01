Матіос: Ми близькі до розкриття серії терактів, сліди ведуть на Донбас
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що правоохоронці близькі до розкриття низки резонансних убивств, крім підриву журналіста Павла Шеремета.
Про це він заявив на прес-конференції 1 листопада.
"Громадянка (Юлія) Прасолова була затримана в Одесі як людина, яка визнала і дала зізнавальні покази про обставини підготовки і здійснення нею, на замовлення кого, терористичного акту, від якого загинув полковник Хараберюш", – повідомив Матіос.
Він зазначив, що слідство веде Служба безпеки України – "і зараз у декількох областях України одночасно працюють і слідчі СБУ, і військові прокурори, тому що фіксація і закріплення наданих показів, цією громадянкою, надзвичайно важливе".
Матіос нагадав, що всі справи про вибухи, крім вбивства Павла Шеремета, – зокрема, щодо чиновника Міноборони Максима Шаповала та полковника СБУ Олександра Хараберюша, – ведуть СБУ та військова прокуратура.
"Ми впритул наблизилися до реальних людей, які поставили терористичні акти на потік, що викликає велику тривогу, переживання і страх суспільства", – заявив він.
"Можу стверджувати, що на території неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей діють спеціальні центри, які координуються кадровими офіцерами спецслужб. Прізвища і конкретні дані слідство має. Діють ці спеціальні центри, як поставили терористичні акти на потік", – сказав Матіос.
"Допомогу у виконанні цих актів надавали досить значна кількість громадян, які проживають на території нашої держави у різних областях. Мотиви дій або матеріальної зацікавленості цих людей, яким байдуже, що вони кому передають – а це була вибухівка, ми будемо встановлювати. Зараз ведеться робота над тим, щоб цих людей затримати", – додав він.
У контексті замаху на представника розвідки Міноборони Шаповала головний військовий прокурор повідомив:
"Предметом інтересу спецслужб країни-сусіда, а також Центру спеціальних операцій "ДНР" і "ЛНР" були 1600 правоохоронців і державних діячів України – у тому числі перші особи держави. Тільки завдяки технічним можливостям, які точно не в воєнторзі прикупили, в "ДНР" і "ЛНР" змогли відслідковувати у режимі реального часу місцеперебування і пересування такої значної кількості людей".
"Суб’єктом замаху на вбивство перед підривом полковника Шаповала мав бути нинішній перший заступник голови Нацполіції (В’ячеслав) Аброськін – його врятувало Боже провидіння і відрядження за межі України. Він пройшов за міліметр від вибуху. Група працювала і по ньому, і по Шаповалу", – заявив Матіос.
Він також сказав: "У нас є повна картина того, що відбувалося. Але з картиною в суд не підеш. В суд потрібно йти з доказами".
Матіос пояснив, що військова прокуратура і СБУ вирішили розкрити частину даних досудових розслідувань через "хвилю невдоволення" громадськості після убивства Аміни Окуєвої.
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Олена Рощенко, УП, доповнено