Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter припинив автентифікацію користувачів через збій

П'ятниця, 10 листопада 2017, 01:32

Соціальна мережа Twitter тимчасово припинила автентифікацію користувачів через неправильну роботу системи.

Про це повідомив засновник Twitter Джек Дорсі.

"Ми зрозуміли, що якийсь час система працювала неправильно і необхідно її переглянути. Ми припустилися помилки, нічого з цим не зробивши. Працюємо зараз, аби швидше виправити", - наголосив Дорсі.

Як відомо, раніше Twitter удвічі збільшив кількість символів у повідомленнях.

Теми: соцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
соцмережі
Доходи Twitter від реклами скоротились майже вдвічі – Маск
У Норвегії Facebook і Instagram заборонили відстеження користувачів для реклами
Росіяни запустили фейк про застосування "Азова" і "Кракена" у Франції – ЦПД
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: