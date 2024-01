Twitter припинив автентифікацію користувачів через збій

Соціальна мережа Twitter тимчасово припинила автентифікацію користувачів через неправильну роботу системи.

Про це повідомив засновник Twitter Джек Дорсі.

We should’ve communicated faster on this (yesterday): our agents have been following our verification policy correctly, but we realized some time ago the system is broken and needs to be reconsidered. And we failed by not doing anything about it. Working now to fix faster. https://t.co/wVbfYJntHj