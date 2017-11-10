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Румунія хоче збільшити обсяги імпорту газу

П'ятниця, 10 листопада 2017, 02:20

Румунія планує у 2017-2018 роках збільшити обсяги імпорту природного газу до 2,2 млрд кубометрів.

Про це заявив генеральний директор компанії Transgaz Іон Стеріан, передає Укрінформ.

"Зараз обсяги природного газу в газосховищах країни найнижчі за останні чотири-п'ять років. З урахуванням зростаючих обсягів споживання (в 2016-2017 роках вони зросли на 7-8%), у наступному році Румунії доведеться збільшити обсяги імпорту газу" , - наголосив Стеріан.

Повідомляється, що у 2016 році показники імпорту газу були на рівні 1,7 млрд кубічних метрів.

Теми: газРумунія
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