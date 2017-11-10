Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Румыния хочет увеличить объемы импорта газа

Пятница, 10 ноября 2017, 02:20

Румыния планирует в 2017-2018 годах увеличить объемы импорта природного газа до 2,2 млрд кубометров.

Об этом заявил генеральный директор компании Transgaz Ион Стериан, передает Укринформ.

"Сейчас объемы природного газа в хранилищах страны самые низкие за последние четыре-пять лет. С учетом растущих объемов потребления (в 2016-2017 годах они выросли на 7-8%), в следующем году Румынии придется увеличить объемы импорта газа", - подчеркнул Стериан.

Сообщается, что в 2016 году показатели импорта газа были на уровне 1,7 млрд кубических метров.

Темы: газРумыния
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
газ
ЕС хочет совместно покупать не российский газ на постоянной основе
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: