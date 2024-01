Трамп не планує окрему зустріч із Путіним у В'єтнамі

Президент США Дональд Трамп 10 листопада прибув до В'єтнаму, де він візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Проте американський президент не проводитиме окрему двосторонню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, який теж бере участь у саміті, повідомив Білий дім, передає DW.

"Стосовно зустрічі з Путіним: підтверджень ніколи не було, і зустріч не відбудеться у зв'язку із завантаженим розкладом обох сторін", – заявила журналістам прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс безпосередньо перед прибуттям Трампа до В'єтнаму.

