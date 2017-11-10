Трамп не планирует отдельную встречу с Путиным во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп 10 ноября прибыл во Вьетнам, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).



Однако американский президент не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, который тоже участвует в саммите, сообщил Белый дом, передает DW.



"Что касается встречи с Путиным: подтверждений никогда не было, и встреча не состоится в связи с загруженным расписанием обеих сторон", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс непосредственно перед прибытием Трампа во Вьетнам.

#BREAKING US President Donald Trump will not meet with Russia's Putin in Vietnam — AFP news agency (@AFP) November 10, 2017

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос все еще прорабатывается.

Накануне он сообщил журналистам, что точное время, место и формат встречи согласовываются. Песков уверял, что вероятность встречи президентов "высокая" и "обсуждается вариант 10 числа".



По его словам, у президентов в любом случае будет много возможностей поговорить на полях саммита "в случае, если сочтут необходимым".



Через несколько часов после этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение о встрече не было принято.



Последний раз Трамп и Путин встречались на саммите стран Большой двадцатки в июле в Германии.