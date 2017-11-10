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Трамп не планирует отдельную встречу с Путиным во Вьетнаме

Пятница, 10 ноября 2017, 07:33

Президент США Дональд Трамп 10 ноября прибыл во Вьетнам, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Однако американский президент не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, который тоже участвует в саммите, сообщил Белый дом, передает DW.

"Что касается встречи с Путиным: подтверждений никогда не было, и встреча не состоится в связи с загруженным расписанием обеих сторон", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс непосредственно перед прибытием Трампа во Вьетнам.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос все еще прорабатывается.

Накануне он сообщил журналистам, что точное время, место и формат встречи согласовываются. Песков уверял, что вероятность встречи президентов "высокая" и "обсуждается вариант 10 числа".

По его словам, у президентов в любом случае будет много возможностей поговорить на полях саммита "в случае, если сочтут необходимым".

Через несколько часов после этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение о встрече не было принято.

Последний раз Трамп и Путин встречались на саммите стран Большой двадцатки в июле в Германии.

Темы: ТрампПутин
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