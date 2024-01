Трамп не планирует отдельную встречу с Путиным во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп 10 ноября прибыл во Вьетнам, где он примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).



Однако американский президент не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, который тоже участвует в саммите, сообщил Белый дом, передает DW.



"Что касается встречи с Путиным: подтверждений никогда не было, и встреча не состоится в связи с загруженным расписанием обеих сторон", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс непосредственно перед прибытием Трампа во Вьетнам.

