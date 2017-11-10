Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В'ятрович вбачає тиск і шантаж із боку Польщі

П'ятниця, 10 листопада 2017, 08:05

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович вважає тиском із боку Польщі інформацію про можливу заборону йому на в'їзд.

"Друзі намагаються підтримати в ситуації з Польщею і кажуть про можливу заборону в‘їзду "це ще непідтверджена офіційно інформація", – зазначив він у Facebook.

"Невже не зрозуміло, що сам факт поширення такої інформації (за участі міністра закордонних справ!) теж є інструментом тиску і шантажу української сторони? Відтак з точки зору українських (а не моїх приватних) інтересів, факт офіційного підтвердження заборони чи його відсутність не такі вже й важливі", – заявив В'ятрович.

"Тим паче, що про заборону можуть оголосити тільки в момент спроби в‘їхати до Польщі, а до того зумисно залишати ситуацію невизначеною", – додав директор Українського інституту національної пам’яті.

Як відомо, 9 листопада польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Але офіційного підтвердження цього немає, сказав посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Також у четвер Варшава позитивно сприйняла пропозицію президента України провести найближчим часом зустрічі консультативного комітету президентів Польщі та України.

В останні дні з боку Польщі лунали різкі заяви та звинувачення на адресу України. Зокрема, президент Польщі закликав Порошенка прибрати з української політики "осіб з антипольськими поглядами".

Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський відзначив, що не радитиме президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.

Олена Рощенко, УП
Теми: Польщаміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Польща
Путін знайшов у Польщі землі, які їй "подарував Сталін"
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: