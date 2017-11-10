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Внаслідок обвалу будинку в російському Іжевську загинули 6 осіб

П'ятниця, 10 листопада 2017, 09:31

У результаті часткового обвалення житлового будинку в російському Іжевську загинули шестеро людей, серед них двоє дітей.

Про це пишуть "РИА новости".

П'ятьох загиблих вже упізнали.

Відзначається, що мешканців будинку, що обвалився розселили зі шкіл, де для них були організовані пункти тимчасового розміщення, по родичах, в готелі і прилеглі до міста санаторії.

У лікарні на даний момент залишається одна людина в стані легкої тяжкості.

Жителям будинку, що обвалився, влада пообіцяла виплатити одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 165 доларів).

Станом на ранок 10 листопада з місця розбору завалів вивезли понад 720 тонн будівельного сміття, що становить близько 60% від загального обсягу.

Субота і неділя оголошені в Удмуртії днями жалоби за загиблими.

Як відомо, 9 листопада при обваленні частини житлового будинку в Іжевську з першого по дев'ятий поверх були повністю зруйновані вісім квартир.

За попередньою версією, причиною став вибух побутового газу.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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