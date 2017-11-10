Нацполіція покликала Гречківського і Романюка для пояснень

Національна поліція викликала для отримання пояснень членів Вищої ради правосуддя Павла Гречківського і Ярослава Романюка в зв'язку з можливим конфліктом інтересів у їхній діяльності.



Про це йдеться в повідомленні на сайті ВРП.

Зазначається, що на адресу Вищої ради правосуддя надійшли листи за підписом заступника начальника Департаменту захисту економіки Національної поліції стосовно цих суддів.

Нацполіція зокрема просить надати документи про розподіл повноважень між членами Вищої ради правосуддя, документів, які стали підставою для призначення членами ВРП Гречківського і Романюка, письмово повідомити, за якими кандидатами на посаду судді Верховного Суду вказані члени ради заявляли самовідвід тощо.

Також правоохоронці запросили Гречківського і Романюка до Департаменту захисту економіки Національної поліції України для отримання пояснень.

Судді, в свою чергу, поскаржилися раді на тиск з боку поліції.

У повідомленні ВРП вказано, що рада "вважає обраний Департаментом захисту економіки Національної поліції України спосіб отримання інформації з визначених у запиті правових підстав de facto проведенням перевірки діяльності члена Вищої ради правосуддя щодо виконання ним конституційних повноважень, що не передбачено чинним законодавством".

Такі дії у ВРП розцінюють як "намагання правоохоронців ініціювати збір інформації у не передбачений законом спосіб і фактичне перебирання на себе повноважень державних органів, уповноважених на здійснення функцій контролю у сфері запобігання та протидії корупції".

Вища рада правосуддя вирішила звернутись до голови Національної поліції Сергія Князєва щодо "недопущення посадовими особами структурних підрозділів Національної поліції дій, які виходять за межі наданих їм законами України повноважень".

Як відомо, справа члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського спрямована на розгляд до Шевченківського райсуду Києва.

Гречківський підозрюється в замаху на шахрайство, а саме у вимаганні 500 тис. доларів за нібито вплив на прийняття судом необхідного рішення.

ГПУ намагалася відсторонити його від посади, але Вища рада правосуддя відмовила у клопотанні.

Пізніше Гречківський заявив, що не піде на угоду зі слідством.