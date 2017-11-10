Нацполиция хочет услышать объяснения Гречкивского и Романюка

Национальная полиция вызвала для получения объяснений членов Высшего совета правосудия Павла Гречкивского и Ярослава Романюка в связи с возможным конфликтом интересов в их деятельности.



Об этом говорится в сообщении на сайте ВСП.



Отмечается, что в адрес Высшего совета правосудия поступили письма за подписью заместителя начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции в отношении этих судей.



Нацполиция в частности просит предоставить документы о распределении полномочий между членами Высшего совета правосудия, документы, которые стали основанием для назначения членами ВСП Гречкивского и Романюка, письменно сообщить, по каким кандидатам на должность судьи Верховного Суда указанным члены совета заявляли самоотвод и тому подобное.



Также правоохранители пригласили Гречкивского и Романюка в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины для получения объяснений.



Судьи, в свою очередь, пожаловались совету на давление со стороны полиции.

В сообщении ВСП указано, что совет "считает избранный Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины способ получения информации de facto проведением проверки деятельности члена Высшего совета правосудия в отношении выполнения им конституционных полномочий, что не предусмотрено действующим законодательством".

Такие действия в ВСП расценивают как "попытку правоохранителей инициировать сбор информации не предусмотренным по закону способом".

Высший совет правосудия решила обратиться к председателю Национальной полиции Сергею Князеву по недопущению должностными лицами структурных подразделений Национальной полиции действий, выходящих за пределы предоставленных им законами Украины полномочий.

Как известно, дело члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского направлено на рассмотрение в Шевченковский райсуд Киева.

Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.

Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.