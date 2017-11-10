Рада не скасувала безконкурсне призначення губернаторів і медреформу

Верховна Рада не скасувала зміни до закону про держслужбу, ухвалені 9 листопада.

Проект постанови 7126-п нардепа від "Батьківшини" Олени Шкрум підтримали лише 29 депутатів.

Тепер голова Верховної Ради може підписати ухвалений напередодні законопроект.

Постанова відхилена!⬇️#ЗП7126_П щодо скасування змін до законів про проходження держслужби не підтримано. pic.twitter.com/v6KrN2SFDU — Верховна Рада (@verkhovna_rada) November 10, 2017

Раніше у п’ятницю парламент також не підтримав пропозицію скасувати законопроект, яким запроваджено реформу у медичній сфері. За це проголосували лише 45 нардепів.

Як відомо, 9 листопада Верховна Рада голосами БПП, "Народного фронту", "Волі народу", "Відродження" і позафракційних підтримала в цілому зміни до закону про держслужбу.

Зокрема зміни передбачають виведення з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їхніх перших заступників і заступників. Головам місцевих держадміністрацій дозволяється займатися політичною діяльністю, а призначатиме їх президент без конкурсного відбору, передбаченого законом про держслужбу.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про медичну реформу, який, зокрема, визначає платність послуг та договірні стосунки з медзакладами, а також гарантований "пакет" зобов’язань держави щодо медичних послуг та ліків..