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Рада не отменила бесконкурсное назначение губернаторов и медреформу

Пятница, 10 ноября 2017, 12:03

Верховная Рада не отменила изменения к закону о госслужбе, принятые 9 ноября.

Проект постановления 7126-п нардепа от "Батькивщины" Алены Шкрум поддержали только 29 депутатов.

Теперь глава Верховной Рады может подписать принятый накануне законопроект.

Ранее в пятницу парламент также не поддержал предложение отменить законопроект, которым введена реформа в медицинской сфере. За это проголосовали только 45 нардепов.

Как известно, 9 ноября Верховная Рада голосами БПП, "Народного фронта", "Воли народа", "Видродження" и внефракционных депутатов поддержала в целом изменения к закону о госслужбе.

В частности, изменения предусматривают выведение из закона о госслужбе руководителей местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей. Главам местных госадминистраций разрешается заниматься политической деятельностью, а назначать их будет президент без конкурсного отбора, предусмотренного законом о госслужбе.

19 октября Верховная Рада приняла закон о медицинской реформе, который, в частности, определяет платность услуг и договорные отношения с медучреждениями, а также гарантированный "пакет" обязательств государства по медицинским услугам и лекарствам.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная Радаместная властьзаконодательствомедицина
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