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Погода на вікенд: українців зігріє вологе повітря з Європи

П'ятниця, 10 листопада 2017, 12:37

На вихідних, 11-12 листопада, погоду в Україні визначатиме вологе і тепле повітря атлантичного походження, що надходить із Західної Європи,

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за інформацією метеорологів, у суботу в цілому країною невеликі, а на Закарпатті помірні дощі, лише в східних, Запорізькій і Херсонській областях без істотних опадів. Вночі та вранці на півдні та сході місцями туман. Вітер південний і південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 вище нуля, на крайньому півдні до 13 градусів. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2 морозу до 3 тепла.

У Києві - невеликий дощ. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 7-9.

12 листопада синоптики прогнозують в Україні невеликі дощі, на Закарпатті помірний дощ; тільки на півдні країни без опадів.

Вітер південний і південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 0-5 градусів тепла, на півдні до плюс 8, вдень в західних і північних областях 4-9 градусів вище нуля, на решті території 8-14. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У Києві - невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4 тепла, вдень 5-7 градусів.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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