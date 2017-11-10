Погода на уикенд: украинцев согреет влажный воздух из Европы

На выходных, 11-12 ноября, погоду в Украине будет определять влажный и теплый воздух атлантического происхождения, поступающий из Западной Европы,

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по информации метеорологов, в субботу в целом по стране небольшие, а на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных, Запорожской и Херсонской областях без существенных осадков. Ночью, утром на юге и востоке местами туман. Ветер южный и юго-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 5-10 выше нуля, на крайнем юге до 13 градусов. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве – небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 7-9.

12 ноября синоптики прогнозируют в Украине небольшие дожди, на Закарпатье умеренный дождь; только на юге страны без осадков.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, на юге до плюс 8, днем в западных и северных областях 4-9 градусов выше нуля, на остальной территории 8-14. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 тепла, днем 5-7 градусов.