В аэропортах Запорожья и Одессы ищут "взрывчатку"

Аэропорты в Запорожье и Одессе приостановили работу в связи с информацией о минировании.

По данным полиции Одесской области, в 12:00 в кабинет директора "Международного аэропорта "Одесса" позвонил неизвестный мужчина и сказал, что на стоянке возле аэропорта стоит автомобиль с взрывчатым веществом.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

"Проводится эвакуация граждан. Работа аэропорта приостановлена", - говорится в сообщении.

Также приостановлена работа "Международного аэропорта "Запорожье".

По данным "Интерфакс-Украина", звонок о минировании поступил в 11:50.

В аэропорту отменили три авиарейса, эвакуировали 700 человек – пассажиров и персонала.

Отмечается, что в настоящее время территория аэропорта оцеплена полицией, работают взрывотехники.

Полиция также устанавливает лицо, которое сообщило о минировании.