НАЗК зобов’язали вдосконалити реєстр е-декларацій і провести аудит

Кабінет міністрів зобов'язав Національне агентство із запобігання корупції вдосконалити Єдиний реєстр електронних декларацій про доходи й здійснити аудит його роботи до вересня 2018 року включно.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №787-р від 8 листопада.

Ним затверджено план впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

У листопаді НАЗК має погодити техзавдання на доопрацювання (за кошти міжнародної технічної допомоги) та розширення можливостей системи контролю декларацій, вдосконалити систему відповідно до технічного завдання, а також забрати у Програми розвитку ООН на свій позабалансовий облік програмне забезпечення системи.

Крім того, НАЗК має підготувати документи для експертизи програмних засобів технічного захисту інформації, що міститься в системі, та подати їх до адміністрації Держспецзв’язку.

До грудня включно ці установи мають узгодити питання розміщення ПЗ системи у захищеному середовищі та завантаження до неї даних із реєстру e-декларацій.

НАЗК, Мін’юст, адміністрація Держспецзв’язку і Державне агентство з питань електронного урядування мають розробити й затвердити протоколи автоматизованого обміну між Реєстром і низкою інших баз даних: реєстром підприємців і громадських формувань, реєстром речових прав на нерухомість, реєстром обтяжень рухомого майна, реєстром актів цивільного стану громадян, реєстром довіреностей, спадковим реєстром, базами МВС і ДФС тощо.

Термін виконання цих завдань різний, залежно від реєстру.

До травня 2018 року включно мають привести комплексні системи захисту інформації у відповідність із нормативними документами у сфері захисту інформації, забезпечення автоматизованого обміну інформацією з Реєстру шляхом внесення відповідних змін та/або створення комплексних систем захисту інформації.

До наступного вересня включно мають провести аудит роботи Реєстру з залученням незалежних фахівців, його модернізацію та розширення прикладного програмного забезпечення, у тому числі розробити необхідну документацію, вжити заходів до автоматизованого обміну з іншими державними реєстрами та інформаційними базами даних.

До грудня наступного року НАЗК і адміністрація Держспецзв’язку мають створити та провести атестацію комплексної системи захисту інформації, що міститься в Реєстрі.