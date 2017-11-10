НАПК обязали усовершенствовать реестр е-деклараций и провести аудит

Кабинет министров обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции усовершенствовать Единый реестр электронных деклараций о доходах и провести аудит его работы до сентября 2018 года включительно.



Об этом говорится в распоряжении Кабмина №787-р от 8 ноября.



Им утвержден план внедрения системы проведения логического и арифметического контроля деклараций и модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".



В ноябре НАПК должно согласовать техзадание на доработку (за счет международной технической помощи) и расширение возможностей системы контроля деклараций, усовершенствовать систему в соответствии с техническим заданием, а также забрать у Программы развития ООН на свой внебалансовый учет программное обеспечение системы.



Кроме того, НАПК должно подготовить документы для экспертизы программных средств технической защиты информации, содержащейся в системе, и подать их в администрацию Госспецсвязи.



До декабря включительно эти учреждения должны согласовать вопрос размещения ПО системы в защищенной среде и загрузки в нее данных из реестра e-деклараций.



НАПК, Минюст, администрация Госспецсвязи и Государственное агентство по вопросам электронного правительства должны разработать и утвердить протоколы автоматизированного обмена между Реестром и рядом других баз данных: реестром предпринимателей и общественных формирований, реестром прав на недвижимость, реестром обременений движимого имущества, реестром актов гражданского состояния граждан, реестром доверенностей, наследственным реестром, базами МВД и ГФС и тому подобное.



Срок выполнения этих задач разный, в зависимости от реестра.



До мая 2018 года включительно должны привести комплексные системы защиты информации в соответствие с нормативными документами в сфере защиты информации, обеспечения автоматизированного обмена информацией из Реестра путем внесения соответствующих изменений и/или создания комплексных систем защиты информации.



До следующего сентября включительно должны провести аудит работы Реестра с привлечением независимых специалистов, его модернизацию и расширение прикладного программного обеспечения, в том числе разработать необходимую документацию, принять меры по автоматизированному обмену с другими государственными реестрами и информационными базами данных.



До декабря следующего года НАПК и администрация Госспецсвязи должны создать и провести аттестацию комплексной системы защиты информации, содержащейся в Реестре.