Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК обязали усовершенствовать реестр е-деклараций и провести аудит

Пятница, 10 ноября 2017, 13:39

Кабинет министров обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции усовершенствовать Единый реестр электронных деклараций о доходах и провести аудит его работы до сентября 2018 года включительно.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №787-р от 8 ноября.

Им утвержден план внедрения системы проведения логического и арифметического контроля деклараций и модернизации программно-аппаратного комплекса информационно-телекоммуникационной системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".

В ноябре НАПК должно согласовать техзадание на доработку (за счет международной технической помощи) и расширение возможностей системы контроля деклараций, усовершенствовать систему в соответствии с техническим заданием, а также забрать у Программы развития ООН на свой внебалансовый учет программное обеспечение системы.

Кроме того, НАПК должно подготовить документы для экспертизы программных средств технической защиты информации, содержащейся в системе, и подать их в администрацию Госспецсвязи.

До декабря включительно эти учреждения должны согласовать вопрос размещения ПО системы в защищенной среде и загрузки в нее данных из реестра e-деклараций.

НАПК, Минюст, администрация Госспецсвязи и Государственное агентство по вопросам электронного правительства должны разработать и утвердить протоколы автоматизированного обмена между Реестром и рядом других баз данных: реестром предпринимателей и общественных формирований, реестром прав на недвижимость, реестром обременений движимого имущества, реестром актов гражданского состояния граждан, реестром доверенностей, наследственным реестром, базами МВД и ГФС и тому подобное.

Срок выполнения этих задач разный, в зависимости от реестра.

До мая 2018 года включительно должны привести комплексные системы защиты информации в соответствие с нормативными документами в сфере защиты информации, обеспечения автоматизированного обмена информацией из Реестра путем внесения соответствующих изменений и/или создания комплексных систем защиты информации.

До следующего сентября включительно должны провести аудит работы Реестра с привлечением независимых специалистов, его модернизацию и расширение прикладного программного обеспечения, в том числе разработать необходимую документацию, принять меры по автоматизированному обмену с другими государственными реестрами и информационными базами данных.

До декабря следующего года НАПК и администрация Госспецсвязи должны создать и провести аттестацию комплексной системы защиты информации, содержащейся в Реестре.

Алена Рощенко, УП
Темы: декларацииНАПККабинет министровтехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: